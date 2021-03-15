台企銀董事長黃博怡請辭 財政部收到辭呈 18:072021/03/15 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 左為台企銀董事長黃博怡（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 公股人事再度異動，台企銀董事長黃博怡主動請辭，據了解財政部已經收到辭呈，而請辭原因在於「階段性任務完成」。 公股近期人事大震盪，包含土地銀行董事長；合庫總經理；彰銀總經理；第一金證券董事長；第一金投信總經理等。 黃博怡也緊跟著辭職，據知是以「階段性任務」完成而下台，而黃博怡任內努力完成的「業務」包含都市更新貸款，小微企業放款等。 獨〉公股金融再傳人事異動 台企銀董事長黃博怡請辭 公股人事異動 謝娟娟接土銀董座 (中時 ) #董事長 #黃博怡 #台企銀 #請辭 #財政部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 謝娟娟升土銀董座 周朝崇接彰銀總座 公股銀人事下周底定 04:102021/03/13 財經要聞 台電資源多 傳綠營動心指名拿下 04:102021/03/15 政治要聞 組團搭巴士遊台南 市府推6條主題公車小旅行拚觀光 12:572021/03/15 寶島 獨家》一銀副總周朝崇 將接掌彰銀總經理 19:192021/03/12 財經 傳產大股東2月狂買自家股 04:102021/03/13 財經要聞 28.187兌1美元 央行放手 台幣周線連四升 04:102021/03/13 財經要聞 陸反壟斷 阿里面臨天價罰款 04:102021/03/13 全球財經 黃捷又收到噁心私訊 IG公開內文：蒐證中 17:142021/03/14 政治 媽祖契女弘光生黃聿茹 以翻糖媽祖參賽揚名國際 14:202021/03/15 寶島 凌忠嫄及尤昭文 動向受注目 04:102021/03/15 政治要聞 兆豐銀上半年推組織改造2.0 04:102021/03/15 金融．稅務 財經熱門新聞 美債又爆炸 台積電大咖棄息？專家1句忠告救散戶 - 財經 Fed老大不救？美債殖利率失控 橋水警告指數投資如龐式騙局 - 財經 股東會＋融券回補潮將至！ 14檔雙高股 蓄勢待發 - 財經要聞 - 工商時報 美債殖利率再飆升 為何道瓊指數也跟漲？ - 財經 散裝船運 迎十年高峰 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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