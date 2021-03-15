公股人事再度異動，台企銀董事長黃博怡主動請辭，據了解財政部已經收到辭呈，而請辭原因在於「階段性任務完成」。

公股近期人事大震盪，包含土地銀行董事長；合庫總經理；彰銀總經理；第一金證券董事長；第一金投信總經理等。

黃博怡也緊跟著辭職，據知是以「階段性任務」完成而下台，而黃博怡任內努力完成的「業務」包含都市更新貸款，小微企業放款等。

(中時 )