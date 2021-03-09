日股早盤上漲，日本投資人受到隔夜那斯達克指數大跌影響，也將手中科技族群趕緊賣出，轉持消費相關類股。因為景氣復甦下，景氣循環股將有表現機會。日經225指數早盤收28,800.81點，上漲57.56點，漲幅0.2%。東證股價指數早盤暫收1,905.1點，上漲11.52點，漲幅0.61%。

因為這個月底就是日本新舊財年交替期，故漲多科技與能源類股就成了市場提款機，趁機獲利了結。

景氣循環股，如消費相關與房地產等股價上揚。因為與經濟成長綁在一塊兒，預計日後景氣上揚，這些族群也可望順勢搭上順風車走高。

然而，日經在2月漲到超過30多年新高後，目前看起來暫時失去方向性，缺乏主流類股當領頭羊。市場認為，這可能是過度泡沫化的一種跡象。

三井住友信託銀行（Sumitomo Mitsui Trust Bank）表示，IT科技類股現賣壓，同時，市場可見部分股價下跌，但有經濟成長題材的股票有買盤支撐。有些投資人已提早買入疫後相關類股下，日經可能會在目前價位進行盤整。

東證核心30名中，漲幅最大為安斯泰來製藥(Astellas Pharma)，上漲3.36％，其次是本田汽車(Honda Motor)，上漲3.46％。

日圓匯價貶至九個月低點，滿手美元的出口商則是暗中竊喜，因為來自海外的營業收入，可望產生匯兌收益。

同時，表現不佳的為日本電產(Nidec)，下跌4.59％，再來是任天堂(Nintendo)跌2.91％。

(時報資訊)