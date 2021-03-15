1.世界(5347)：1月獲利年增79％，自營商連兩日買超相挺，早盤開高走高約0.5%，表現抗跌。

2.盛餘(2029)：去年每股盈餘0.77元，優於108年的0.11元，盤初挾量漲逾4%。

3.江申(1525)：2月營收年增109.92%，推升股價漲逾2.5%。

4.客思達-KY(2936)：上周五挾量衝過5日線、月線，今早多頭再點火，放量飛過季線，近逼漲停。

5.第一銅(2009)：期銅價漲，帶動盤初急拉逾7.5%。

6.大宇資(3111)：本業獲利改善，去年每股賺0.91元，早盤股價漲近3%。

7.漢唐(2404)：去年EPS估逾20元，業績漂亮，股價自底部拉抬，今早走高逾1%，突破月線。

8.晶技(3042)：去年獲利創新高，擬配息3.8元同步登頂，股價站回百元後反壓增強，又翻黑。

9.南電(8046)：投信、自營商齊進貨，底部墊高於300元門前高檔蓄勢。

10.勤凱(4760)：營運看俏，120元附近具有力支撐，多方攻高約3%，拚脫離底部。

11.富邦金(2881)：特定買盤積極卡位，股價回檔程度有限，今早走高逾2%。

12.嘉威(3557)：109年每股盈餘10.01元，今早跳上百元關卡，大漲逾6%。

13.愛普(6531)：內外皆美，去年賺逾一股本，早盤走揚近2%，觸及波段新高價。

14.立積(4968)：啖小米、榮耀大單，陸市占可望倍數成長，股價上揚近2.5%。

15.聯強(2347)：去年擬配息3.3元，外資連2日買超，晨盤直奔漲停，54.8元登短波高點。

16.燦坤(2430)：去年每股盈餘1.85元，擬配息1.55元，早盤帶量跳空漲停，23.55元同鎖短波高價。

17.益登(3048)：財報驚豔，外資連2日敲進，股價觸及漲停，再寫波段新高點。

18.聚積(3527)：瞄準蘋果mini LED背光商機，晨盤上漲近2.5%。

19.志信(2611)：不畏BDI指數連2跌，外資連4日相挺，早盤衝上11.15元漲停。

20.新興(2605)：外資轉買超，人氣爆棚，股價力漲逾7.5%。

21.鳳凰(5706)：甩營收頹勢，看好疫苗效應，晨盤高漲近7%，再闖短波高點。

22.揚智(3041)：三引擎發威，今年營運拚增兩位數，早盤衝上30.65元漲停，突破所有短均。

23.富鼎(8261)：MOSFET助力，多方積極，股價上攻漲逾5%。

24.慶騰(4534)：2月營收0.56億元，年增7.7%，早盤獲買盤拉抬火速攻頂，來到15.1元相對高檔區。

25.生華科(6492)：CX-4945在美新冠重症二期人體試驗首批數據審查通過，開盤跳空漲停慶賀，重返170元。

26.合一(4743)：新藥雙喜臨門，激勵開盤跳空漲停，飛越半年線。

27.友勁(6142)：2月營收雙升，今拉出第三根漲停後打開，股價衝上近10年高峰。

28.聯合再生(3576)：受惠美國重建美好計畫，連5日獲外資買超達1.9萬張，早盤彈漲5%，登波段高。

29.元晶(6443)：M6電池片成主流，太陽能廠將掀擴增潮，外資連5日買超達1萬張，激勵連兩日大漲半根停板。

30.鼎元(2426)：蘋果新品點亮Mini LED概念股，在外資連3買相挺下，早盤帶量攻頂，改寫逾10年高價。

(時報資訊)