多頭時代，日盛金(5820)旗下日盛投顧總經理鍾國忠建議，投資人可善用投資理財工具或服務為投資加分，但市面上大數據理財工具與投資方案盛行，在選擇上建議參考合法經營的證券投資顧問公司的商品及服務，才能保障自身權益。日盛投顧也推出「魔球一號」個股推薦付費方案，滿足投資大眾個人化的投資理財服務需求。

日盛投顧指出，2021年開局台股市場普遍表現亮眼，電動車、半導體、5G、PCB、金融、綠能、運動風、運輸/原物料、內需、高殖利率等產業題材都值得關注。除此之外，投資人也應當追蹤這些熱門題材的1、2月營收表現。

日盛投顧採用AI大數據統計模型，推出「魔球一號」個股推薦付費方案，為投資人資金投資把關。鍾國忠說明，這個商品是綜觀基本面、籌碼面、技術面三大面向，並結合EPS、每股營收、ROE、殖利率、營益率、成長率六大指標，且排除體質差且成交量少的標的，幫投資人篩選出表現較強勢的個股。

(時報資訊)