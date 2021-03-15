對美國通過龐大激勵方案的樂觀氣氛帶動周期型股票勁揚，但科技股下跌使大盤漲幅受抑，周一日經225指數早盤收漲0.33%，為29,815.62點。東證一部指數漲0.67%，為1,964.20點。

IwaiCosmo Securities投資研究部門總經理Shoichi Arisawa表示，今天日股就是反映上周五美股的表現。美國通過1.9兆美元的龐大計畫將加速經濟復甦，吸引投資人追捧將受惠於美國經濟復甦的周期型股票。

因美國眾議院通過1.9兆美元新冠紓困振興方案，以及拜登簽署該法案完成立法，上周五道瓊指數連續5天改寫歷史高點。

日本運輸股與材料股強勢表態，三井玉造船廠（Mitsui Engineering & Shipbuilding）大漲逾7%，船運公司川崎汽船漲3.96%，日本郵船漲4.31%。鋼鐵廠JFE Holdings漲3.39%。川崎重工業漲近4%。

電商公司樂天（Rakuten）宣布與日本郵政公司的資本結盟計畫，股價應聲飆漲18%，在日經指數中漲幅最大。日本郵政漲1.7%。

日經重量級個股軟銀集團下跌1.36%，受美股那斯達克指數上周五下跌影響，其他日本科技股亦表現疲弱。東京威力科創跌0.78%，愛德萬測試跌0.8%。

(時報資訊)