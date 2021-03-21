一名30歲日籍男子來台出差，與台籍友人一同搭乘計程車至台中火車站，下車時卻不慎將手機遺留在車上，雖沒多久就發現手機遺失，然此時計程車早已走遠，同行友人亦不記得搭乘的車牌號碼，便求助警方展開尋「機」任務；經台中市警察局第三分局立德派出所警員協助半小時就找回手機，讓他大讚：「台灣警察真厲害！ 」
台中市警察局第三分局立德派出所警員張家順、朱國彰日前晚間20時接獲這名日籍男子報案，兩人立即將日籍男子帶返派出所，由備勤員警林茂英協助調閱監視器，同時請其友人持續撥打遺落之手機，因適逢假日，車流量較多，林員根據日籍男子提供的時間地點耐心比對，約半小時即確認其所搭乘的計程車，巧合的是，員警正準備撥打電話向運將詢問時，友人的手機突然接獲來電，上頭顯示的正是日籍男子的手機號碼！
原來日籍男子的手機，被之後搭乘同一部計程車的外籍移工拾獲，因他不熟悉手機顯示的文字，遲遲不敢接聽，直到回到公司後才轉交雇主，請他代為聯繫。雙方約定好拿取手機的地點後，失而復得的日籍男子開心之情溢於言表，他對警方表示，手機內有許多工作上的重要資料與珍貴的回憶，他本次來台僅是短期出差，倘若手機遺失實在是會非常麻煩，他對於拾物不昧的拾獲人表達感激，也大讚：「台灣警察真厲害！ 」
警方提醒，民眾出門在外個人貴重物品務必置於包包內等較不易掉落之處，下車前也請再次檢查有無遺留個人物品，並避免將貴重物品放置車內，減少遺失風險。
(中時 )
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