台中市警察局第三分局立德派出所警員協助半小時就為日籍遊客找回手機。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

一名30歲日籍男子來台出差，與台籍友人一同搭乘計程車至台中火車站，下車時卻不慎將手機遺留在車上，雖沒多久就發現手機遺失，然此時計程車早已走遠，同行友人亦不記得搭乘的車牌號碼，便求助警方展開尋「機」任務；經台中市警察局第三分局立德派出所警員協助半小時就找回手機，讓他大讚：「台灣警察真厲害！ 」

台中市警察局第三分局立德派出所警員張家順、朱國彰日前晚間20時接獲這名日籍男子報案，兩人立即將日籍男子帶返派出所，由備勤員警林茂英協助調閱監視器，同時請其友人持續撥打遺落之手機，因適逢假日，車流量較多，林員根據日籍男子提供的時間地點耐心比對，約半小時即確認其所搭乘的計程車，巧合的是，員警正準備撥打電話向運將詢問時，友人的手機突然接獲來電，上頭顯示的正是日籍男子的手機號碼！

原來日籍男子的手機，被之後搭乘同一部計程車的外籍移工拾獲，因他不熟悉手機顯示的文字，遲遲不敢接聽，直到回到公司後才轉交雇主，請他代為聯繫。雙方約定好拿取手機的地點後，失而復得的日籍男子開心之情溢於言表，他對警方表示，手機內有許多工作上的重要資料與珍貴的回憶，他本次來台僅是短期出差，倘若手機遺失實在是會非常麻煩，他對於拾物不昧的拾獲人表達感激，也大讚：「台灣警察真厲害！ 」

警方提醒，民眾出門在外個人貴重物品務必置於包包內等較不易掉落之處，下車前也請再次檢查有無遺留個人物品，並避免將貴重物品放置車內，減少遺失風險。

(中時 )