去年10月發生馬籍女大生遇害事件，學生生活環境安全問題引起重視，高雄市社會局特別邀請婦團與位於偏遠區的樹德科大合作，運用婦團社會參與經驗，結合學生自發性自主力量，將首度繪製安全社區地圖，提醒學生及社區居民危險區域，攜手打造安全的社區生活環境。

社會局連結婦女團體及樹德科技大學於3至5月進行「婦女安全社區生活環境促進培力行動計畫」，透過安全觀念建構工作坊、生活環境檢視行動、繪製安全社區地圖等6階段行動，營造讓婦女安心生活的社區環境，工作坊27日於樹德科大開辦，有40位學生及婦團人員參與。

社會局婦女及保護服務科科長蕭惠如說，馬籍女大生命案發生後，樹德科大學生就自發性組成「檢視團」，檢視校園內的安全，包含停車場的照明、緊急求救鈴的使用等，讓學生有安全的求學環境。

因不少學生在外住宿，全面檢視學校環境後，也關心及檢視校園外的生活空間及居住環境，希望提醒在外居住的學生能夠注意自身安全。

社會局看到學生的需求，串連婦女團體，與社團法人高雄市彩色頁女性願景協會攜手，借重婦團在社區檢視「社區安全」的經驗，邀請樹德科技大學學生合作，從3月27日開始，由婦團在學校上課，逐步建構學生的安全觀念、挑選生活圈及學生實地觀察檢視，把需要改進或注意的地方，列上提醒警語等，再加入活潑的視覺設計，最後完成社區安全地圖繪製。

蕭惠如表示，昨日第一堂課程討論繪製安全地圖方向，未來學生會實地勘查，檢視校外生活環境及公共安全，繪製自己所居住的「校園安全地圖」，預定於5月底完成，未來地圖將提供新進學生及社區居民參考。

蕭惠如指出，婦團、學生與政府三方首度合作建造安全地圖，未來預計會推動到其他學校或社區，讓民眾辨識危機、自我檢視生活圈，打造安心的居住環境。

(中時 )