【LIVE直播】擬開放大陸疫苗接種者通關 指揮中心召開記者會說明。（中時新聞網）

中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增7例境外移入COVID-19確定病例，自印尼(案1015至案1019)、美國(案1020)及菲律賓(案1021)入境。

指揮中心表示，案1015至案1019均為印尼籍20多歲男性漁工，今(2021)年3月4日來臺工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月17日接受檢疫期滿前採檢，結果均為陰性。5人檢疫期滿後，至其他住所自主健康管理，因工作需要，3月24日搭乘專車至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值27至36，且血清抗體皆為陽性)。5人在這期間均無症狀，已掌握接觸者8人，其中6人列居家隔離、2人列自主健康管理。

指揮中心指出，案1020為美國籍40多歲男性，今年3月9日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，3月24日檢疫期滿後，由公司安排至其他旅館自主健康管理，因工作需要，3月25日搭車至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值30，血清抗體為陽性)。個案在這期間並無症狀，已掌握接觸者6人，其中3人列居家隔離、3人列自主健康管理。

指揮中心表示，案1021為菲律賓籍30多歲男性移工，今年3月13日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月26日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診。個案在這期間並無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計187,356例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含185,612例排除)，其中1,020例確診，分別為904例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、978人解除隔離、32人住院隔離中。

(中時新聞網)