二、以既有的規模為發展優勢

同為人口大國的印度，西方常拿來與中國發展相提並論。然中印後續發展最大的差異，在於印度缺乏完備的基礎建設，如交通、電力、教育三要素及完備的產業規模，印度仍有很大很大待改善的地方，但此刻的中國大陸，已具備以下領先全球，極為突出的規模，以之為基礎，可更上一層樓，簡列如下：

1.高鐵規模三．五萬公里，佔全世界三分二

2.物聯網經濟體系獨霸全球

3.4G設備佔全球二分之一，5G即將領頭開展

4.世界十大港口，七個在中國大陸，第一名在上海

5.歐亞大陸的中歐班列，到二○一八年已達八千班次，正在成長中

三、規模空前的新基礎建設，共計三大網（整理自大陸官方的資訊）

因應新冠疫情肆虐後，加速推動不同於鐵（路）公（路）基（礎）的新基礎建設，分信息網、交通網、能源網三大領域同步進行

（一）信息網：1.5G發展，尤重於5G基地站建設。2.大數據中心。3.人工智能產業發展。4.工業互聯網。

（二）交通網：1.城際高鐵。2.市區軌道交通。

（三）能源網：1.運輸：特高壓智能電網。2.供給：綠能、光電、風電及核電、天然氣供電。3.需求：新能源充電、氫燃料充氣站。

與其他國家發展相比，新基礎建設又是再一次「以一步到位」的規劃，超前布局，更要「彎道超車」，有領先群倫的宏圖大願，新基礎建設提供更具規模願景的發展優勢。

四、特有的民族文化、政治文化、治理績效

這將又是一篇大文章，在此僅以條列方式簡述於後：

（一）注重教育的文化，培育發展源源不絕的人才

（二）吃苦耐勞、說幹就幹、先幹了再說的勤奮民族性。抓住契機，全心全力投入工作、事業。只要有中國人的地方，不論中、港、台、澳，海外華人華僑、新加坡，都擁有中華民族基因的拚搏精神。

（三）以民為本，民本主義影響下的政治文化，政府當火車頭帶動發展，以社會主義核心理念。精準扶貧，全面發展。

（四）政局穩定有利發展。特有的人才選拔體制，菁英治理。想做就論證，論證之後就規劃，規劃之後再論證，論證過後說幹就幹，幹了就要拿出成果、效率，舉世公認。

（五）中國獨有的層層官員考核制，尤其鄉鎮、縣市、省市各級領導幹部，以治理的經濟成長績效，加上貫徹落實中央政策為指標。達標者升官，反之下崗或降級懲處。這是民選官員所欠缺的官場特質。

唯有能掌握中國大陸，快速變遷成長的特色，才不會被過往的認知經驗所左右。不是看過去，而是認知現在、認知當下，展望未來。如自一九七九年改革開放後出生的人口已超越改革開放前的人口。套句台灣的用語是：新人類，新新人類早已超過LKK（老人家）的人口。

看中國必須更關注，一九七九年之後的世代，他們沒有悲愴歷史的情懷，有的是不斷感受成長進步的民族自豪感。人口換代了，經濟上的產品、行銷當然要轉型，政治治理也要與時俱進。台灣對大陸的看法，更需要務實的改變了。

與時俱進看大陸是太重要的課題了。

中國發展有說不完的故事，美好成功的事實，不代表過程中不存在挫折、失敗、醜陋與不美好。藉之做為大陸、也是台灣勿蹈錯誤，再入陷阱的警惕，卻不是台灣用來自我阿Q，不願面對大陸成長真相的藉口。一個嶄新蓄勢再出發的中國大陸，台灣也必須重新以不同以往，不受政治偏見侷促的新視野，重新再認識中國。這才是台灣的機會！（系列完）

（系列完）