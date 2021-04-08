歐洲股市周四早盤再創歷史新高。此前美聯準會公布會議紀要，顯示聯準會承諾保持貨幣寬鬆政策，讓市場對於刺激措施驅動的經濟反彈感到樂觀。

周四泛歐Stoxx 600指數上漲2.24點或+0.52%，為436.56點，為本周的歷史高點再添新紀錄。採礦股、汽車股、零售股分別上升0.7%至1%，引領指數上漲。

美聯準會周三公布政策會議紀要顯示，聯準會官員仍對新冠肺炎傳染病的持續性風險保持警戒，在確保完全出現復甦之前，承諾將繼續刺激經濟。

歐股投資人近日關注於AZ疫苗(AstraZeneca)新聞，據報該疫苗關連到非常罕見的腦血栓之後，歐洲許多國家紛紛宣布限制AZ疫苗對年輕人的使用。

藥廠阿斯利康股價下跌0.7%。

荷蘭的科技投資公司Prosus上漲1.6%。Prosus以147億美元的價格拋售中國騰訊2%股票，為全球歷來最大的一筆股市交易之一。

(時報資訊)