因新冠疫情影響，科技類股慘遭市場調節，14日韓股大部分時間都在平盤上下整理。KOSPI指數暫為3,175.3點，上漲6.22點，漲幅0.2%。同時，韓元升值，韓國公債殖利率則下降。

根據韓國政府14日最新統計，新確診者為731例，並又創元月以來單日最高紀錄。

三星電子與SK海力士分別下跌0.36％和1.43％。

美國3月消費者物價指數(CPI)上漲0.6％，且創2012年8月以來最大漲幅。由於通膨增加並未失控，故公債殖利率沒有異常表現。

LG電子上漲4.8％並來到一周高點。因傳出LG與有策略合作的加拿大汽車供應商麥格納國際（Magna International Inc），將與Apple簽約打造電動車。

最新匯價，目前1美元可兌換1,122.1韓元，韓元升值0.34％。

韓國3年期公債殖利率下降2.4個基準點至1.115％，而10年期的也跌4.2個基準點至1.986％。

(時報資訊)