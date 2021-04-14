歐股周三早盤走高；德國軟體巨擘思愛普(SAP)和法國奢侈品製造集團LVMH樂觀的獲利表現，抵銷了歐陸新冠疫苗計畫的推延帶來的擔憂。

周三泛歐Stoxx 600指數早盤漲0.44點或+0.10%，為436.19點，再逼近歷史高點。科技股、個人和家庭用品股表現最好。

思愛普上漲2.6%。該企業軟體公司公布第一季業績，在雲端銷售強勁成長下，上調了今年營收展望。

奢侈品龍頭廠LVMH股價大漲2.5%。新冠管制措施的鬆綁，中國和美國的消費者大舉出動下，該集團預期今年初銷售反彈將高於預期。

其他奢侈品集團包括開雲(Kering)、歷峰(Richemont)和愛馬仕分別上漲在0.9%至1.9%之間。

英國最大零售商特易購(Tesco)跌3%。該公司報出全年稅前利潤大跌20%。

與此同時，美國製藥廠嬌生表示，將延後在歐洲的疫苗供應；此前美國衛生單位建議停止該疫苗的使用，主因為罕見的血栓病例。

(時報資訊)