據大陸央廣網報導，中國人民銀行貨幣政策委員會原委員、北京綠色金融與可持續發展研究院院長馬駿表示，「碳中和」預計將在未來30年內帶來180多兆元（人民幣，下同）的綠色金融投資，在能源、交通、建築、工業、林業等行業帶來巨大的投資和商業機會。

馬駿指出，對金融機構來說，如果不參與這個過程，就會失去最大的投資和業務增長機會。

馬駿指出，過去1年多，他牽頭做了一項重慶綠色投資研究，只重慶這樣一個省級經濟體，要實現「碳中和」，估計未來30年內就有13兆元綠色投資需求。如果將這個數字映射到全中國，全中國「碳中和」所需要的綠色投資或許會接近500兆。所以，他估計在100兆至500兆之間，這是未來30年落實「碳中和」給綠色低碳投資帶來的機遇。

馬駿說，如果包括中國在內的各國積極地在未來30多年裡實現「碳中和」，能源和經濟的低碳轉型就會很快，幾乎所有的高碳產業和企業都會消失。如果不積極採用低碳、零碳技術進行轉型，這些高碳產業和企業都將面臨生存危機。

(旺報 )