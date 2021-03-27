確診補教老師昨解隔離，接觸者17人採檢結果出爐。（圖／Shutterstock）

自美返台的補教老師（案1012）近期入境122天後確診，中央流行疫情指揮中心研判為境外移入個案。醫療應變組副組長羅一鈞今（27日）表示，補教老師接觸者中22人需採檢，其中17人檢驗結果為陰性，5人採檢中。不過，由於個案的Ct值一次36，另一次檢驗陰性，昨已解除隔離。

20多歲男性補教老師去年11月19日赴美，22日經韓國轉機返台，12月初結束檢疫出關。男子近期計劃出國，在3月23日自費採檢檢出陽性，Ct值為36，隔日再檢驗則為陰性，抗體IgM及IgG皆陽性。此案入境到確診間隔122天，創下入境確診最久紀錄。

羅一鈞表示，目前補教老師的接觸者中22人需採檢，其中17人人陰性，其餘尚未出爐。補教老師住院後採檢，Ct值一次36，另一次檢驗則是陰性，符合解隔離條件，昨日獲准解除隔離，1名居家隔離的接觸者也已經解隔離。

(中時 )