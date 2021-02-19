晶華(2707)國際酒店集團2021年牛年春節業績開紅盤，年菜業績年增逾7成。隨著本土新冠肺炎疫情趨緩受控、對筵席預訂干擾程度降低，加上去年同期受疫情衝擊較大、比較基期較低，法人預期2021年2月營收有望終止連12月年衰退態勢。

晶華股價去年11月底觸及147元波段高點後震盪拉回，1月底下探126元後止跌回升，今（19）日持平開出後獲買盤敲進，一度勁揚4.04％至141.5元，為2個月波段高點，早盤維持逾2％漲幅。三大法人持續偏多操作，開紅盤迄今合計買超209張。

晶華2021年1月自結合併營收5.29億元，月減8.19％、年減23.03％，主因台北晶華酒店受疫情升溫影響，餐飲尾牙筵席預訂場次臨時遞延至春節後舉行所致。不過，太魯閣晶英、台南晶英、晶泉丰旅業績仍持續成長，使營收續處近1年來次高水準。

晶華指出，由於疫情使國人無法出國，各地台商及華僑返台過年人數亦創高峰，消費需求明顯反應在年菜外帶及除夕圍爐上，晶華今年常溫年菜及零售通路的冷凍年菜外賣銷售業績約3200萬元、年增達逾70％，其中高檔年菜需求量倍增，帶動平均客單價顯著提升。

而晶華轉投資的「小金雞」達美樂春節業績同步報喜、年增達逾2成，改寫同期新高紀錄。總經理王天佐認為，除了台商及海外留學生返台人數較往年多，加上開春天冷多雨、許多人基於防疫選額在家團聚過年，可外送、好分享的披薩恰好符合需求。

據達美樂統計，近年網路交易占比持續提升，今年以來外送服務需求年增2成，春節期間網路訂購營收成長更為明顯，7天連價的網路訂購交易筆數年增達35％，幾乎每家店的外送訂單均較去年大幅成長。

展望後市，隨著時序步入春節後淡季，晶華持續推出多元化的住房專案應戰。其中，由於北市府推出的「台北加碼GO」補助名額已用罄，台北晶華酒店即日起至4月底推出「晶華加碼GO」住房專案，提供入住即提供千元餐飲金的等值優惠。

為維繫國旅市場熱度，台北晶華酒店亦結合館內餐廳資源優勢，將客房結合龍蝦、牛排、吃到飽等「餐飲三寶」，即日起大手筆推出「海陸雙饗．一泊三食」住房優惠，盼吸引城市度假客青睞，使住房業務維持一定水準。

(時報資訊)