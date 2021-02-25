美股道指隔夜再創新高；美Fed主席對通膨目標仍需三年的談話，拉抬股市表現。另恆指在昨日因股票印花稅提高而跌深，今日一度反彈734點，然因A股午後低走，港股升幅收窄。

周四香港恆生指數收漲355.93點或+1.20%，為30074.17點，一天後再次站上3萬點。國企股(H股)上漲207.68點或+1.80%，為11717.41點。

科技指數漲1.45%。阿里巴巴小漲0.25%；騰訊漲0.66%；京東、美團、網易接漲逾1%。

物業股集體上揚。恆大物業漲7.2%，報16.52港元；華潤萬象生活漲6.8%；融創服務漲6.5%。

金融股表現佳。匯豐大漲3.4%，報47.65港元，貢獻大盤逾百點；中國平安漲2.6%；建設銀行漲1.8%；郵儲銀行大漲6.2%。

渣打銀行跌1.9%，報54.1港元。渣打公布去年業績報告，稅前獲利減少56.56%，來到16.13億美元，不如分析師預期。

(時報資訊)