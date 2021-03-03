全球經濟強勁反彈的希望，投資人憧憬主要央行將維持寬鬆貨幣，歐股周三出現連續第三個交易日的上揚。德國可望宣布逐步解除新冠管制；另投資人亦期待英國財長提出新預算報告，預計維持其經濟刺激措施。

周三泛歐Stoxx 600指數早盤漲3.08點或+0.75%，為416.31點。德國DAX指數漲0.8%；法國CAC指數漲0.7%。

美國公債殖利率的放緩，支撐了全球股市。另根據路透得知的草案規劃，德國總理梅克爾(Merkel)預計將同意新冠封鎖的逐步放寬。

英國FTSE指數漲1.2%，領先歐洲夥伴股市。英國財政部長桑納克(Sunak)預計周三當地時間中午發表新的預算報告；外界預估其最昂貴的就業補貼計畫，可能延長五個月，以符合財長所希望的，補貼到新冠封鎖措施的最後一個月。

汽車股為表現最好的類股。Stellantis上漲0.7%；雷諾大漲4.7%，報39.16歐元；福斯大漲4.0%，報184.0歐元。

英國保險公司Hiscox大跌8.8%，為表現墊底的泛歐股市。Hiscox在2020年出現鉅額虧損，並且持續暫停派息。

(時報資訊)