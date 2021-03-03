中鋼(2002)第二季內銷盤價可望持續開高盤，上半年鋼價持續看漲；不鏽鋼價3月也為連續第三個月漲價；豐興(2015)昨天開出本周鋼筋為連續第三周漲價。鋼價漲聲四起，漲勢看到第二季，鋼鐵股吸引資金湧進，中鋼、中鴻(2014)領軍，鋼鐵股漲多跌少，成為今早台股穩盤之要角。

第一季鋼市熱絡，鋼價大幅上漲，中鋼、中鴻均可望受惠，中鋼看上半年鋼市景氣樂觀，有利第二季獲利維持高檔，加上去年上半年基期低，今年上半年兩家公司營運將比去年呈現大幅成長。

展望今年首季，中鋼看今年第一季鋼價續漲且漲勢擴大，開月盤的內銷盤價逐月開高，有利第一季獲利持續成長。

展望第二季，中鋼看好需求持續熱絡，加上國際行情維持向上格局，市場預料，中鋼將於本月中旬開出的4月、第二季內銷盤價可望續開高盤，帶動第二季營收及獲利續旺。

鋼廠上半年營運均可望比去年下半年更佳，且比去年同期明顯好轉，今日包括中鋼、中鴻以及燁輝(2023)等全數上漲。另外，不鏽鋼價亦續漲，將有利燁聯(9957)、唐榮(2035)以及允強(2034)、彰源(2030)等業者營運。

基本金屬期貨走升，LME鎳價上周曾創近六年半新高；隨著主要原料價格飆高，推升不鏽鋼價續揚；上游不鏽鋼大廠燁聯(9957)、唐榮(2035)上周開出的3月盤價續漲，為連續第三個月漲價。

隨鎳價攀升，燁聯、唐榮等上游不鏽鋼廠產品報價自去年下半年逐月上漲，燁聯公布3月盤價再大漲5000元，也為連續第三個月漲價，不鏽鋼廠營運亦可望受惠。

展望後市鎳價，業者表示，隨各國經濟逐漸復甦，不鏽鋼需求可望自谷底回溫，加上全球車廠大舉邁向電動車市場，對鎳需求增加，支撐鎳價，也可望使得不鏽鋼價及需求持續有撐。

此外，國際廢鋼原料報價持續反彈上攻，豐興(2015)本周盤價續漲，廢鋼及鋼筋同步開高，其中，廢鋼收購價續漲500元，鋼筋漲400元，亦為牛年開紅盤以後，連續第三周上漲。鋼筋市況看旺加上鋼價上漲，亦有利東和鋼鐵(2006)、威致(2028)、海光(2038)等業者。

國際原料價格於春節假期以來持續漲勢，豐興牛年開紅盤以來，廢鋼及鋼筋同步連續調漲；累計三周以來，廢鋼共大漲每公噸1500元，鋼筋產品跟漲，連三周共漲1200元。

(時報資訊)