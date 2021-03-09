台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽(5011)2月自結合併營收1.54億元，較去年同期成長128.88%；1-2月合併營收為4.38億元，年增213.4%，主要受惠轉投資運輸及環保業務暢旺，公司並看好今年營運。

久陽表示，伴隨歐美鋼價持續攀升及國內外市場需求提升，加上原物料價格居高不下，以及下游需求不斷，螺絲業務重回成長軌道，接單順暢。2月營收比1月的高點2.84億元下滑，主要適逢年節影響，但隨著本業營運轉佳，加上子公司榮福公司台東焚化爐整改案開始營運，後續營收持續看好。

久陽董事長孫正強指出，在運輸及環保事業部分，由於缺櫃現象得到緩解，估計運貨量開始增長，在海運費持續維持高檔的情況下，未來獲利可期。陸運部分積極組織車隊，計劃於上半年完成車輛購置，公司可提升載運量，也增加調度彈性，擴展營運規模。旗下環保事業的榮福公司持續以取得更多焚化爐整改與操作管理案件為目標，搭配子公司台鋼能源公司太陽能建置規劃，對營運表現有加分作用。

此外，子公司台鋼環保目前氧化碴、還原碴清運事業穩定成長，集塵灰清運處理亦同步進行規劃，預計下半年可以開始執行，進行廢棄物高值化再利用。整體來看，在螺絲本業與子公司營運陸續進入佳境，久陽公司對今年營運展望持樂觀看法。

(時報資訊)