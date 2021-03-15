馬光-KY（4139）受惠天津馬光營運大躍進，帶動2020年歸屬於母公司稅後淨利為7,716萬元，每股稅後盈餘以1.81元，創下新高；董事會也大方通過配發每股1.6元現金股利，配發比率高達88％，以15日收盤參考價54.8元計算，現金殖利率為3％。

看好天津馬光中長期營運發展，馬光已於2月2日透過子公司MA KUANG HEALTHCARE GROUP PTE. LTD.（簡稱MKH）購買天津市醫藥集團有限公司（簡稱天津醫藥）所持有的天津馬光15.96％股權，交易總金額為人民幣2,400萬元，MKH持有天津馬光股權由原先的63.29％，提高到79.25％，預估隨天津馬光營收獲利持續成長及公司持股比例增加，對馬光集團整體營收獲利貢獻將明顯增加。

天津馬光2020年營收較2019年成長10％，獲利則多達4.7倍，主要在於天津馬光透過大數據分析提升慢病管理效率；家醫科門診業務受惠大醫院轉診逆勢成長25％；牙醫、中醫推拿及中草藥等高毛利的自費門診業務下半年較上半年大幅成長將近3倍；而下半年推出自費慢病健檢業務，也推升獲利表現。

此外，天津馬光今年將正式啟動雲端慢病管理及家醫門診業務，運用大數據分析、自有研發的應用程式，以及旗下13家天津地區連鎖診所，提供民眾醫保、自費及慢病管理等雲端實體整合的一站式醫療服務，預期該公司慢病管理業務將進入虛實整合的成長元年。

另外，新加坡馬光部份，2020年自結獲利年增66％，主要在於新加坡政府補助以及新加坡馬光中醫診所調整營運體質下呈現成長趨勢，以及公司在去年8月及12月陸續開設的高毛利中醫婦幼專科診所，從以往經驗中醫婦幼專科門診開業後約半年進入損益兩平階段來看，中醫婦幼專科門診可望成為新加坡馬光營運的另一成長動能。

馬光表示，天津馬光今年將積極推動雲端慢病管理及家醫門診業務，未來每年將新設立至少2家的社區醫療門診部，拓展大天津地區線上線下整合的醫療連鎖網路；新加坡馬光目標未來3年內將再開設12家高毛利的中醫婦幼專科診所；未來公司並將開展天津馬光及新加坡馬光兩地的雲端醫療互通業務，啟動跨國雲端醫療支援，整體營運再添發展動能。

(工商 )