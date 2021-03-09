受惠美國反傾銷政策致美國鋁捲板供不應求，產品量價齊揚，大成鋼(2027)2月營收為66.2億元，創一年半來新高，比1月的62.92億元續增5.21%，年增28.01%；前2月營收129.12億元，年增17.79%。

美國反傾銷政策令美國鋁捲板供不應求，產品量價齊揚，大成鋼第一季可望延續營運熱度，比去年第四季持續增長，全年營運也將轉好。

大成鋼營運地點在美國，隨著美國工業景氣復甦帶動鋁捲板報價反彈，加上美國對18國祭出反傾銷政策發酵，推升鋁捲板漲勢，大成鋼自去年9月單月營收已連續四個月站上50億元以上水準，今年以來，單月營收進一步站穩60億元以上水準。營運方面，去年第四季營收達全年最高且受惠產品漲價，營運可望轉盈。

隨著美國不鏽鋼及鋁捲板市況轉好，大成鋼去年第四季可望轉盈。展望本季產品價格持穩在高檔，大成鋼今年營運將重回獲利的軌道，比去年的虧損大幅好轉。

短期來看，鋁捲板價格第一季持續看漲，加上不鏽鋼價格估維持高點，可望挹注第一季營運優於去年第四季。

美國祭出反傾銷之效應持續，美國鋁捲板供需吃緊，持續漲價，大成鋼將受惠；此外，不鏽鋼產品報價也受惠鎳價上漲同步走揚，兩大產品均有漲價效應，可望推升大成鋼今年營運重返過往高峰；目前大成鋼鋁捲板占營收約6成，不鏽鋼產品占4成。

美國鋁捲板市況轉好，大成鋼去年第四季營收164.19億元達全年最高，季增約12.76%。去年受疫情影響，大成鋼2020年營收592.92億元，年減23.93%。營運方面，大成鋼去年第三季受業外影響，仍虧損，前三季每股淨損0.83元。

(時報資訊)