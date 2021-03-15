A股三大指數15日全線開低走低。大盤上，券商股領跌，半導體類股、汽車股跌幅居前，機場航運、酒店餐飲概念股開盤走高。即便大陸官方公布2021年前兩個月工業與零售數據表現報喜，但對A股提振力道不足，整體大盤走勢持續疲弱。

截至收盤，上證指數收報3,432.01點，下跌21.07點，跌幅0.61％。深成指13,589.85點，下跌307.18點，跌幅2.21％。創業板指2,664.47點，下跌92.34點，跌幅3.35％。

A股低檔震盪 創業板早盤跌逾2％
美債殖利率再度飆升 台股早盤呈現小跌

(工商 )

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