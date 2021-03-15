A股三大指數開低走低 創指午盤收跌3.3％ 12:512021/03/15 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股三大指數15日全線開低走低。大盤上，券商股領跌，半導體類股、汽車股跌幅居前，機場航運、酒店餐飲概念股開盤走高。即便大陸官方公布2021年前兩個月工業與零售數據表現報喜，但對A股提振力道不足，整體大盤走勢持續疲弱。 截至收盤，上證指數收報3,432.01點，下跌21.07點，跌幅0.61％。深成指13,589.85點，下跌307.18點，跌幅2.21％。創業板指2,664.47點，下跌92.34點，跌幅3.35％。 A股低檔震盪 創業板早盤跌逾2％ 美債殖利率再度飆升 台股早盤呈現小跌 (工商 ) #A股 #跌幅 #三大指數 #下跌 #走低 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 低波動高息ETF 躍存股主流 04:102021/03/15 投資理財 《半導體》台積氣虛 聚焦17日除息 10:512021/03/15 財經 上周成交占比 半導體37％居冠 04:102021/03/15 投資理財 《國際金融》期貨上揚 美股可望延續上周創高行情 08:532021/03/15 財經 《港股》美股氣氛佳 恆指開高走高 11:082021/03/15 財經 操盤心法－正面樂觀看待台股行情 04:102021/03/15 證券．權證 《商情》美元反彈 拖累紐約期金收低 10:002021/03/15 財經 不畏美債風暴 美股震盪向上 04:102021/03/15 投資理財 《商情》運價拖累 BDI指數連2跌 10:172021/03/15 財經 本益比低、法人愛 14檔銅板股活跳跳 04:102021/03/15 證券．權證 《晨間解盤》價漲量縮 不利盤勢(日盛投顧提供) 09:242021/03/15 財經 財經熱門新聞 美債又爆炸 台積電大咖棄息？專家1句忠告救散戶 - 財經 車用晶片荒讓台積電續熱？ 老謝：最亮眼台股是這顆 - 財經 股東會＋融券回補潮將至！ 14檔雙高股 蓄勢待發 - 財經要聞 - 工商時報 散裝船運 迎十年高峰 - 財經要聞 - 工商時報 房地合一2.0 本周立院攻防 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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