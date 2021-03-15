恆生指數早盤上下震盪逾400點，高點一度見29,178點，且漲破50日線約29,161點，但兩萬九關卡有獲利回吐壓力。午盤後，一度下跌127點，低點曾見28,612點。恆生指數收28,833.76點，上漲94.04點，漲幅0.33%。國企指數(H股)收11,144.08點，下跌28.87點，跌幅0.26%。

大型科技網路族群，受到中國大陸政府反托拉斯法所困，傳出騰訊將被調查，股價聞聲大跌3.4%，為628港元。

阿里巴巴跌2%，美團挫4.7%，京東跌6.1%，快手跌4.7%。不過，小米暫緩被剔出MSCI指數，故股價曾飆逾一成，收24.35港元，漲7%。

傳統大型股撐盤，友邦保險收高飆4.1%，建設銀行漲3.3%，工商銀行漲2.2%，匯豐控股漲1.6%，中國平安也漲近1%。

三桶油以中國石化飆3.7%最多，中國海洋石油與中國石油各漲0.6%與1.5%。不過，香港交易所跌1.6%，收446港元。

(時報資訊)