國際原油在多時急漲後，出現漲多拉回，惟中油伺機反應先前吸收成本，宣布汽、柴油價格各調漲0.5元及0.6元。調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升26.5元、95無鉛汽油每公升28.0元、98無鉛汽油每公升30.0元、超級柴油每公升23.8元。

中油表示，德、法、義暫停AZ疫苗接種，且義大利擬於復活節週末(4月3日至4月5日)實施封城等因素影響，國際油價驟跌，本週調價指標7D3B週均價從每桶67.32美元下跌至65.99美元，臺幣兌美元匯率貶值0.026元，國內油價依公式計算跌幅1.51％。

按浮動油價調整原則，加計之前因抵亞鄰因素未調足吸收金額後，汽、柴油每公升原應各調漲1.4元及2.1元，惟經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調漲0.5元及0.6元。中油目前汽、柴油應調未調之吸收成本仍有0.9元及1.5元。

美國揚言對俄羅斯實施制裁，美俄緊張局勢加劇，市場擔憂俄羅斯可能採取向市場釋出大量石油，打擊美國頁岩油生產商之反制措施。

擔憂美國與俄羅斯關係陷入緊張及歐洲COVID-19疫苗施打進度放緩，紐約商業交易所（NYMEX）4月WTI期貨收盤重挫7.1％，每桶降至60美元，創去年9月8日來最大單日跌幅；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）5月布蘭特原油期貨也下跌6.9％，成為每桶63.2美元。兩者均創3月2日來最低的近月合約收盤價。

國際能源署(International Energy Agency，IEA)最新報告指出，2025年為止，全球增長原油需求中亞洲有望佔據當中約90％。雖然需求增速或許無法如2019年前那樣迅速，但隨著人口增加，將促使印度、中國等亞洲國家的原油需求大增。

此外，美國煉油廠也因全球原油需求仍充滿不確定性，決定縮減長期雇傭的員工人數。IEA報告認為，原油需求要等到大約第三季才能追上供給。

(工商 )