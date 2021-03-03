受到美國十年期公債殖利率在上周一度翻揚到1.6％的影響，全球風險性資產價格極度震盪，連帶讓亞股在上周面臨外資賣超的強力挑戰；在大盤指數的表現上，除印尼以外的亞洲股市在上周也全面收黑，其中，大陸股市更受到政策影響大跌逾7％，餘波衝擊到其餘亞股，各市場跌幅多在2～3％之間。

根據統計，上週外資對東北亞股市全面淨流出，大陸、台灣與韓國的賣超金額分別達11.59億美元、35.90億美元與17.71億美元，其中台股淨流出金額甚至高居亞股之冠，也反映了台灣科技股面臨漲多拉回的壓力。

此外，大陸滬深300指數在上周亦大跌超過7.64％，一來除了受到全球市場震盪的衝擊外，二來也反映了大陸對股市徵收印花稅、以及部分產業股價過高而出現修正。

在東協與印度部分，除了印尼逆勢獲外資0.8億美元買超、且股市小漲0.15％以外，其餘股市都面臨賣壓及指數下跌。印度股市在上周下挫3.51％，也是亞洲價值股中跌幅較重者，顯示這一波美國十年期公債殖利率的強彈，所有風險性資產都遭受震盪。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，景氣擴張的結果，自然也帶動美國10年期公債殖利率在今年來快速上揚超過60個基本點，雖然公債利率的彈升引發近期風險性資產的價格波動，但根據歷史經驗，當景氣步入成長週期，長債利率都會快速上揚，這也是投資人認為景氣已經進入擴張週期的訊號；而且觀察2000年至今的數據，可發現S&P 500指數每日的漲跌與公債利率的漲跌同向，背後的邏輯就是公債利率上揚代表景氣擴張，反之亦然。

林雅慧指出，公債殖利率上揚並不意味著美國即將進入通膨。近日美國聯準會主席及多位官員表示，美國經濟復甦遠未達到充分就業，真正要實現由需求與就業所帶動的通膨目標，可能還需要3年以上的時間，因此目前並沒有必要改變寬鬆政策的立場。同時，長期利率上揚是景氣走強的現象，雖然會讓風險性資產短線進入修正，但長線來看，股市將隨經濟持續復甦而再度走高。

摩根新興市場暨亞太股票團隊投資策略專家卞策表示，對亞洲各國來說，公債殖利率上揚並不會阻礙亞洲企業在今年的獲利預期，民間消費也不會因為股市下跌或公債殖利率上揚而減少，只要全球景氣持續擴張，仰賴出口的亞洲各國企業獲利也會隨之改善，因此長線投資人可以注意亞洲股票在今年的投資機會。

卞策表示，在全球景氣步入復甦的當下，投資人對亞洲股票的投資策略可以相對多元，由於2020年東北亞與東南亞股市的漲幅落差約當50％，只要東南亞與印度的疫情受到控制、且經濟復甦也同步持續的話，這類股票在今年反而有比較高的補漲機會，例如近期受公債殖利率上揚影響，包括金融與保險在內的亞洲價值型股票已經開始受到青睞。

不過，長期來看，由於產業結構的關係，大陸與東北亞股市較符合長線增長趨勢，東南亞與印度較仰賴全球景氣復甦的帶動，因此建議投資人對亞洲股票的配置，宜採區域投資策略布局。

(工商 )