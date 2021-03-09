美國10年期公債殖利率陡升，市場認為跟通膨率急升有關，現在還有數據顯示，有追蹤美債期貨殖利率的商業持倉部位總規模創下史上最大降幅，規模大約是市場多了450億美元的美債淨空單，回購市場甚至出現負利率，總而言之，市場對風險資產資金流出的預期，導致近期美股暴漲暴跌。不過，美股到底是否迎來大規模修正，甚至是部分板塊逼近熊市情況，可以從美股指數觀察。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新數據揭露，追蹤美債期貨殖利率的商業持倉部位總規模創下史上最大降幅。TD Securities策略師Penglu Zha認為，這一變化相當於多了450億美元的美債淨空單部位，擔憂Fed緊縮寬鬆政策以及提前升息等風險威脅收益率，投機者積極放空美國公債。

面對美債殖利率陡升，從2月中旬的1.3%，在24、25日接連突破1.4%、1.5%門檻，甚至一度突破1.6%，導致當時道瓊工業指數連3日大跌超過千點、跌幅逾3%，那斯達克指數也大跌3%，費半指數更是崩跌5%。

美股相當有代表性的個股，包括電動車大廠特斯拉、美國市值最大公司蘋果，從2月中旬分別重挫近30%、12%，特斯拉、蘋果直接吐回今年所有漲幅，特斯拉還跌入熊市，導致有有「科技股女股神」之稱的Cathie Wood所掌管的全球最大的主動型ETF方舟投資（ARK Investment Management, ARK），其擁有全球最大主動式基金ETF的ARKW，由於追蹤特斯拉等被視為擁有破壞式創新的公司，由於無法維持去年強漲動能，甚至在近期重挫，導致ARKW從今年高點下跌超過26%，同樣吐回今年漲幅。

不過，從美股4大指數來看，從今年2月高點至3月8日收盤，道瓊指數下跌195.42點或0.5%；標普500指數下跌113.48點或2.88%；那斯達克指數則是重挫1486.31點或10.54%，其中以排除金融股的那斯達克100指數更下跌10.93%；費城半導體指數下跌476.17點或14.7%。

也就是說，這波美股跌勢主要以科技股等成長股下修為主，甚至以半導體為主的費半指數跌得最兇，至於本周的美國財政部拍賣約1200億美元公債拍賣，包括周三拍賣的580億美元3年期美債，周四拍賣380億美元10年期美債，周五拍賣240億美元的30年期美債。

其中，10年期美債拍賣狀況受到關注，甚至有投機者搶先在市場上做空美債，導致10年期美債流動性緊縮，回購市場出現負4%，甚至比去年美股股災的3月13日的負3%還要多，但若本周美債拍賣能有效挹注市場資金，下周的美國聯邦公開市場委員會(FOMC)所召開的利率決策會議後，能給予市場更多信心，甚至延長將在3月底到期的美國銀行業SLR（supplementary leverage ratio）寬鬆策措施，都有機會讓市場重獲上漲動能。

(中時新聞網)