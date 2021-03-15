美國10年期公債殖利率上周五（12）再度攀升，盤中最高升至1.642%，創逾1年新高，重返疫情前水準，令股市大幅震動，但道瓊指數為何在大升大跌之中，卻仍能屢創新高？道指上周五高見32793點，今年以來累漲升2172點或7.1%。

一般而言，若美債殖利率走高，大部分的投資機構都會棄股轉債，對美股來說是不利因素，如今這種現象，需要從道瓊指數的編製方式來觀察。

道指只有30支成份股，權重最大的兩大股份，為聯合健康集團（UNH）及高盛集團（GS），權重佔指數7.1%及7%，不過，兩支股份市值僅3366億及1257億美元，市值遠未及同是道指成份股的微軟及蘋果，微軟市值1.78兆美元，蘋果市值2.03兆美元，在道指權重僅4.7%及2.4%。

聯合健康集團經營保險業務，高盛集團為投資銀行業務，均是金融業。

道指成份股編制方法，採用股價計算，而不是市值計法，聯合健康集團股價達356.02美元，高盛股價達348.81美元，遠比微軟的235.75美元及蘋果的121.03美元高，蘋果去年拆股前，股價高達500美元水平，在道指成份股權重高達11.9%。

股價走勢方面，近1個月有19支道指成份股報升，升幅最大是波音及雪佛龍，齊升逾兩成，權重高的聯合健康集團及高盛各升8.5%及13.9%，雖然微軟跌3.8%及蘋果跌10.6%，亦影響不了大局，道指仍屢創新高。

美國債券殖利率急升，與美國經濟復甦同時出現，道指受惠美國經濟復甦，資金由債市轉買復甦股，正帶動道指向上。

(中時新聞網)