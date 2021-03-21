在美債殖利率升創14個月新高的情況下，金價一度跌1.48%。週四多空激烈博弈，空頭稍佔優勢，黃金多頭或暫時告退，短期在美債殖利率強勢的情況下，金價或繼續下行。

週五（3月19日）亞洲時段，現貨黃金小幅下跌，因美元小幅上漲。週四（3月18日）金價探底回升，美元與美債殖利率的強勢上漲打擊了金價多頭，但初請失業金人數的意外上漲仍提供金價一定的支撐。短期在美債殖利率強勢的情況下，金價或繼續下行。

美國勞工部公佈，3月13日當周初請失業金人數增加4.5萬人，經季節調整後為77萬人，前一周為72.5萬人。前一周的數據被上修至比之前報告的多收到1.3萬份申請。

周度初請失業金人數已從2020年3月創紀錄的686.7萬人下降，但仍高於2007-09年大衰退時期66.5萬人的峰值。在一個健康的勞動力市場，初請失業金人數通常在20萬到25萬之間。

PNC Financial首席分析師Gus Faucher表示，「最好看淡周度初請失業金人數的起伏，勞動力市場將在2021年剩下的時間裡出現顯著改善。」

Inverness Counsel投資策略師Tim Ghriskey表示，「聯準會只是說不會加息直到2023年，這真的毫無意義。」「聯準會袖手旁觀，但如果債券殖利率繼續上升，那才會給經濟造成真正的傷害。」

美債殖利率的上漲將削弱不孽息的黃金的吸引力。目前來看，上漲的壓力較大，尤其在聯準會繼續容忍美債殖利率上漲的情形下，短線金價更多地偏向利空。

(中時新聞網)