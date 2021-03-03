電子支付系統公司Square本周正式推出銀行業務，受此激勵，周二股價逆勢大漲4.65%，收在252.20美元，不畏科技股大幅回落，Square盤中更一度飆升7%。

Square新成立的獨資銀行將提供由美國聯邦存款保險公司（FDIC）承保的存款帳戶，以及向長期使用Square支付系統的小型企業提供貸款。

這家名為Square Financial Services的銀行周一表示，公司初步將把重心放在商業貸款與存款產品，首先將為Square Capital現有貸款產品進行商業貸款的承銷與發放。

在推出自家銀行業務之前，Square Capital的貸款是透過合作銀行Celtic Bank發放。

Square財務長Amrita Ahuja在聲明中表示，引進自家銀行業務能強化公司營運的靈活性，造福Square與其客戶，我們將繼續努力創造金融工具，以強化服務的不足之處。

這4年多來，Square一直致力於創立自己的銀行，終於在去年3月獲得主管機關批准。該公司周二表示：「我們預期該銀行不會對Square在2021年的合併財務、淨營收總額、毛利或調整後EBITDA損益造成實質影響」。

Square此舉為其他盼能減少銀行業中介角色的金融科技公司奠定基礎。金融科技公司Sofi去年提出了全國性銀行牌照的申請。

不過，Square提出的是產業貸款公司牌照（ILC）申請，這項業務向來受到銀行業遊說團體的反制，銀行業抨擊企業通常藉此避開區分銀行業務與商務行為的法規。

(時報資訊)