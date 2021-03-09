總統蔡英文今日前往台中，出席中華民國工業區廠商聯合總會理事長暨理監事交接典禮」，對於匯率和出口問題，蔡英文表示，匯率是中央銀行獨立職權，要請大家諒解，但政府會全力幫助業者解決其他困難，讓企業在國際競爭或企業經營上都能更順利。

蔡英文同時強調，政府會盡全力完成各項基礎建設，讓未來供電繼續維持穩定，同時完成能源轉型的目標。很多企業夥伴參與了綠電計畫，不論是從國產化的角度或其他層面的支援，綠電在台灣已經成為一個新的產業，期盼企業先進能一起讓綠電的發展更快、更順利，在後疫情時代激烈的全球競爭當中，台灣要脫穎而出，絕對需要產業界和政府共同打拚。

她也舉例，包括工業區立體化的更新、政府修法免繳水保回饋金等，都是工業區廠商聯合會提出，政府很快來處理的議題。面對世界經濟的新局勢，政府也透過投資台灣三大方案，用單一窗口、客製化的方式，幫大家排除問題，讓企業和資金回流，也能夠更快速、更順利。

(工商 )