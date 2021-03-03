美股隔夜全面收黑。然亞洲主要股市周三收紅；港股在採礦股、金屬股、石油天然氣股領漲下，全日高走。
周三香港恆生指數漲784.56點或+2.70%，為29880.42點，收復20天線。國企股(H股)漲304.89點或+2.68%，為11666.24點。
科技指數漲1.17%，略遜於基準指數表現。阿里漲1.3%；美團漲2.8%；騰訊漲3.5%。
採礦股漲8.88%。中國黃金國際漲18%；紫金礦業漲10%。
金屬股漲6.1%。鞍鋼股份漲14.8%；重慶鋼鐵漲14%；中國鋁業漲13%。
銀行股漲逾2.6%。內地銀表現佳；工商銀行漲5.8%；建設銀行漲5.6%；農業銀行漲6.8%；招商銀行漲7.9%。
中興通訊漲2.6%，報21.6港元。中興周三下午確認媒體報導，表示將成立汽車電子團隊以及汽車電子產品線，並將對汽車電子領域進行統一規劃。
恆騰網絡大漲14.4%，報12.74港元。公司旗下儒意影業製作的電影你好李煥英大賣，宣布上映20天票房已破人民幣49億元。
(時報資訊)
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