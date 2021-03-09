美國科技股持續湧現賣壓，周一蘋果公司股價大跌逾4%，收在116.36美元，市值跌破2兆美元，為1.95兆美元。

周一美國科技股普遍下跌，蘋果亦難逃波及，以科技股為主的那斯達克指數終場重挫2.4%，收在12,609.16點，較2月中旬創下的歷史高點（14,095.47點）下跌約10.6%，確定其這一輪牛市進入修正。

隨著新冠疫苖擴大普及與疫情緩解，資金正持續從在疫情期間領漲的科技股，轉向經濟解封的受惠股。

全球消費電子巨頭蘋果的股票市值在2020年8月升抵2兆美元，成為第一家抵達這個重大里程碑的美國上市公司，但9月初其市值就失守2兆美元大關，一天之內失血近1800億美元，而自那次的暴跌以來，蘋果股價已上漲3.14%。

蘋果2021財年第一季（2020年10～12月）營收年增21%，達到1,114億美元，除了創下歷史新高記錄之外，亦為其營收首度突破1000億美元大關。

(時報資訊)