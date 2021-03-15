上周五美股標普500指數與那斯達克指數再創歷史新高，且隔夜市場美股三大指數期貨同步上揚，預告現貨市場可望延續上周的強勁升勢。受此提振，周一香港股市開高走高，恆生指數開漲0.64%，為28923.95點，目前漲約1%。國企股(H股)開漲0.89%，目前大致持穩。

恆生科技股目前上漲0.7%，中芯國際漲2.55%，美團點評漲1.50%。

美國法院上周五裁定，暫停實施將小米視為中國涉軍企業的行政命令，並解除美國投資人購買與持有小米證券的限制。受此激勵，小米開盤大漲近9%，目前漲幅擴大至10.33%。

新納入港股通的個股表現強勁，泡泡瑪特漲10%，恆大物業漲逾6%，藍月亮上漲4%。上海證券交易所宣布，泡泡瑪特、華潤萬像生活、藍月亮、恆大物業、世茂服務、九毛九等公司納入港股通名單，並剔除鷹君、四環醫藥、北京首都機場、中國忠旺等個股。

(時報資訊)