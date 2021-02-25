本周末將於台大體育館進行企業16年甲級男女排球聯賽的季後挑戰賽，男子組與女子組例行賽排名前4的隊伍將在27日先進行單淘汰賽，勝出的兩支隊伍接下來兩天(2月28日、3月1日)將進行3戰2勝制冠軍戰，精彩賽事都在ELEVEN體育二台(74台)與中華電信MOD ELEVEN 體育二台(214台)全程轉播。

女排挑戰賽的大魔王一直以來都是來自台電的菁英，過去10次的女排總冠軍有8次都是由台電女排贏得最後勝利，今年台電要全力保住寶座，27日下午1點率先登場迎戰極速超跑，緊接著由排名第2和第3的中纖和鯨華爭奪總冠軍戰門票，中國人纖和台北鯨華兩隊在今年例行賽都有成功斷「電」過，兩支隊伍不論誰晉級都會給台電帶來一大考驗。

企排挑戰賽男子組的部分，台電男排也是獨霸一方，自企排10年起，台電男排已經連續6年成功帶走勝果，過去15個賽季總共10次坐上挑戰賽龍頭寶座，本季例行賽台電男排未吞敗仗，紀錄推向跨季47連勝，且喜納第7座例行賽冠軍，27日下午5點，台電男排要迎戰例行賽排名第4的桃園台產，該場比賽結束後，將由台中長力交手雲林MIZUNO，爭取季後挑戰賽總冠軍戰另一張門票。

本周排球E週報要帶大家回顧例行賽的戰況，特別邀請到了邱金治與邱得全兩位前國手球評，要來聊聊這次季後挑戰賽的賽前分析；金排球單元本週不但有陳政錡的腦筋急轉彎也特別讓電眼男神劉鴻敏開金嗓唱歌了，球迷們可千萬別錯過！

(中時 )