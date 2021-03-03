109學年HBL高中籃球聯賽4強總決賽本周六、日於台北小巨蛋登場，高中體總今天舉辦記者會，公布本屆冠軍盃，男、女子組8支球隊看到嶄新的冠軍盃，點燃求勝心。

連續8季晉級HBL甲級賽事男子組4強的南山高中，為了提前讓球員感受台北小巨蛋的空間感，全隊還到PLG桃猿領航猿主場桃園巨蛋練球，教練許時清表示，球隊經歷過打進4強，本季12強賽落入外卡，最後驚險躋身8強等起伏，從教練、球員更能理解彼此想法，大家現在像齒輪依樣密合轉動，一起力爭上游，加上沒有人生病、受傷，要以沈穩的心來面對接下來的挑戰。

南山4強賽首日對手、以黑馬姿態問鼎4強的東泰高中，則是以挑戰者心態，無壓力去挑戰，教練高丁國柱強調4強賽首日就當成最後一場，肯定用盡所有力氣拚戰，不會去想隔天冠軍賽或季軍賽的狀況。

睽違一季重返HBL男子組4強的光復高中，教練陳定杰希望球員享受比賽，名次壓力就讓教練來扛，球隊也會努力做好防守，目標將失分壓低在50分，他也鼓勵現在球隊當家「雙槍」莊朝勝、陳將双，努力締造幫助光復首度進軍冠軍賽的紀錄。

上季亞軍泰山高中，本季從預賽到準決賽15場比賽只輸過1場，唯一的一敗是南山高中賞的，泰山教練廖文彬表示，大家都認為球隊上季結束只有一名主力畢業，本季可以收割成果，但雖然高三球員有過台北小巨蛋比賽經驗，但不是每個人都能很快進入適應場館，仍呼籲球員保持一步一腳印的心態拚戰，並在防守上努力阻斷「光復雙槍」連線。

(中時 )