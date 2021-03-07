淡商韓汛（右）被教練陳美莉點名有望成為球隊下一任隊長。（陳怡誠攝）

淡水商工今天在109學年HBL高中籃球聯賽女子組冠軍賽，早早取得大幅領先，最終76比51收下冠軍，賽後教練陳美莉肯定球員努力，討回昨天發揮不佳的面子，直言：「淡商今天終於回來了！」

淡商經過昨天雙位數落後逆轉勝的考驗後，重新找回之前預賽、複賽連勝的威力，進攻上除了有效破解對手防守，也透過強勢的貼身防守讓原本就有心理壓力的永仁高中難以施展身手，陳美莉笑說：「今天淡商終於回來了！昨天我們沒準備好，打得綁手綁腳，昨天回程車上看比賽，今天上午也針對罰球演練，冠軍戰打出了淡商的精神和球風。」

這場比賽淡商高三郭虹廷和高二韓汛個人數據搶眼，郭虹廷17分、9籃板，韓汛20分全隊最高，陳美莉說：「不管是誰當選冠軍賽MVP（最有價值球員），在我心目中所有球員都是MVP，誰得都好。」

郭虹廷跟韓汛各自謙稱彼此都是MVP，本季結束就能帶著冠軍畢業的郭虹廷，賽後壓力釋放，也流下淚水，她說：「可能去年學姐王玥媞帶領球隊奪冠，今年換我擔任隊長帶領大家挑戰2連霸，對手都想扳倒我們，所以奪冠那刻覺得終於放下了，所以才會哭。」

永仁教練時超傑表示，球員都很辛苦，看著球隊陷入落後，讓他體驗了漫長的40分鐘，而淡商經過昨天的洗禮，今天有備而來，確實準備充分，加上永仁球員放不開又越打越急，就算比賽尾聲命中率有點回來已經為時已晚。

(中時 )