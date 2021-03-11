美國科技股下跌，台積電美國存託憑證（ADR）跌2.19%，但台積電(2330)今天股價開低走高，盤中漲11元至608元，重回600元大關，也挹注台股近百點，率領台股上攻16000點之上。

台積電美國存託憑證（ADR）跌2.55美元，收盤116.38美元，換算每股為台幣644.87元；台積電今早開低1元為596元，但低點買盤進駐，愈走愈高。台積電今早止跌回升，重回600元，提振多頭信心，帶動台股強勁反彈。

台積電昨公布2月營收；受惠產能吃緊，第1季營收也可望將再創新高紀錄，全年營收預估將成長15%，並再創年度最佳表現。

因2月工作天數減少，台積電2021年2月營收1065.34億元，較1月的1267.49億元歷史次高紀錄減少15.9%，較去年同期仍增加14.1%。台積公司1~2月營收續創同期新高，達2332.83億元，較去年同期增加18.4%。台積公司第1季營運展望續樂觀，單季美元營收將再創新高。

受惠高效能運算、車用需求增強，以及智慧型手機季節性影響趨緩，台積電持續看好第1季營運，2021年第1季合併營收預計介於127億美元到130億美元之間，比去年第4季126.8億美元成長約0.2%至2.5%，平均季增率約1.3%，將再創新高。

以1美元兌換新台幣27.95元估計，台積公司本季台幣計價的營收估3549.65~3633.5億元，毛利率估50.5~52.5%左右，營益率估39.5~41.5%，整體營運也將維持在高檔。

台積電前2月營收2332.83億元，由公司展望推估，3月台幣營收比2月回升，預估單月營收回到1200億元之上，高標則約為1300億元，有機會挑戰去年9月的歷史新高1275.84億元。

(時報資訊)