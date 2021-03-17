三星和台積電(2330)持續在全球先進製程技術占有領先地位，預計兩家公司合計將占今年全球半導體行業資本支出的43%；美國、中國與歐盟也有意扶植本土半導體產業發展，研調機構IC Insights認為，各國政府5年內每年至少要花費300億美元，才有機會趕上與台積電及三星的技術。

IC Insights表示，隨著先進製程發展越來越昂貴，邏輯製程技術只剩市場領先的三家公司，包括三星、台積電和英特爾，其他都已被趕出了市場。在這三家製造商中，只有兩家可以真正地處於領先地位（三星和台積電），兩家公司都在量產7奈米和5奈米製程。

相比之下，英特爾預計要到2022年才可能量產7奈米，屆時(2022年)，三星和台積電預計將使用3奈米製程技術生產商業IC。

目前美國、中國與歐盟也有意扶植本土半導體產業發展，IC Insights認為，各國政府5年內每年至少要花費300億美元，才有機會趕上與台積電及三星的技術競賽。

IC Insights表示，根據過去歷史來看，具最高資本支出水準的半導體廠，也是能夠生產最先進元件的公司。過去27年中，英特爾有25年位居前2大資本支出半導體廠，但2020年支出僅約三星的一半。

台積電先前發布了重磅的消息，預計將今年的資本支出增加250-280億美元。

IC Insights預期，三星與台積電今年資本支出都將約280億美元，英特爾的支出可能再次遠低於三星的一半。

目前美國、中國與歐盟也有意扶植本土半導體產業發展，是否能趕上與三星和台積電的IC技術競賽？IC Insights認為，各國政府至要在至少五年內每年花費至少300億美元，才能獲得成功機會。此外，對中國而言，即使有錢，也肯定會受到貿易問題的阻礙，因為貿易問題禁止一些最關鍵的過程設備出售到中國。

(時報資訊)