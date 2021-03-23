半導體設備零組件供應商京鼎(3413)第一季淡季表現仍旺，今年隨著設備代工、備品及自動化設備業務展望均樂觀，法人估公司營收將比去年成長逾一成，再創新高，獲利增幅可望優於營收增幅，同步再創新高。

京鼎今年1-2月營收約17.6億元，年增46%，為同期最佳紀錄。京鼎上周參加法說會後，本土投信法人買超，法人預計，公司今年第一季不淡，單季營收有望較去年第四季小幅成長，第二季有望持續向上、挑戰歷年單季新高。全年營收估年增逾10%，上看15%，正式突破百億元大關，且隨著營收規模放大，獲利成長幅度更大。

近年國際半導體大廠持續擴大資本支出，美系半導體設備龍頭需求樂觀，京鼎在美系大客戶的CVD(化學氣相沉積)設備模組代工滲透率高，並陸續跨入ALD(原子層沉積)、PVD(物理氣相沉積)設備業務，且貢獻度逐年放大，法人預估京鼎今年半導體設備代工業務有望維持雙位數成長動能。

京鼎自動化設備已切入台積電，主要供應微污染防治系統，隨著台積電積極擴產，京鼎自動化設備業務成長力道也增強，未來將持續搶食中國本土化商機，法人估今年此業務成長力道將大於半導體設備。

備品業務方面，2020年占營收比重已達到1成以上，今年也將受惠各大晶圓、記憶體廠產能滿載，法人估今年該業務營收年增逾一成，竹南廠新產能預計2022年初開出，未來隨著新廠產能到位，對業績的挹注效果可期。

全年來看，京鼎主要占營收達八成的半導體設備代工業務預估續成長兩位數，搭配半導體備品、自動化設備貢獻增加，今年營收有望年增上看15%以上，續創歷年新高。

京鼎去年營收及獲利同創新高，2020年營收99.42億元，年增率約36%，受惠於半導體景氣熱絡，最大客戶下單強勁，且產品組合優化，毛利率達25.63%，年增2.57個百分點，稅後利益為12.34億元，年增約9成，EPS為14.91元。公司董事會日前決議盈餘分配案，每股擬配發7元現金股利。

(時報資訊)