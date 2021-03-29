倫元投顧分析師陳學進表示，台股29日開低走高，終場上漲170.09點作收，漲幅1.04％，收在16,475.97點；櫃買指數亦同步上揚2.56點作收，漲幅1.27％，收在204.34點；三大法人進出方面，外資續買87.42億元，投信續買4.56億元，自營商轉買17.65億元，惟外資法人於台指期續買1,594口多單，累計淨空單部位為20,341口，心態轉趨謹慎中性偏多。

台股上周受諸多利空襲擊，加權指數一度跌破10日線及月線位置區。不過，國內經濟的表現上仍受惠出口強勁成長激勵，今年行政院主計總處表示，今年全年GDP預估值將有望達到4.64％的高成長，較去年11月預測的3.83％，上修0.81個百分點；就資金面觀察，美國聯準會（Fed）更將維持「量化寬鬆」基調不變，帶動加權指數連兩日大漲上來，迅速站穩所有均線之上。

個股方面，本周納入投資組合的閎暉，車用及穿戴布局有成，今年可望轉盈，華新科私募入股躍第一大股東，在大股東及業內法人大戶心態積極偏多不變下，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會。

展望後市，雖在市場居高思危心態下，加權指數短線恐有震盪，惟國際金融情勢持續看好，逢低偏多操作策略無須改變。此外，隨今年首季財報陸續揭露、4月10日又將公告上市櫃公司3月營收狀況，可望見到第一季財報佳、具未來及成長性之個股，譬如福懋油、光罩、昇貿、閎暉、笙科、太欣、先進光、典範、公準、仁寶、威鋒電子、華電網、敦泰、大中、彩晶、友達、群創、同致、胡連、江申、元晶、高端疫苗、申豐等，股價表現犀利。

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