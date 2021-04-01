證交所表示，自4月7日起，鈞泰（6131）取消採行分盤集合競價交易方式，惟併案停止買賣及繼續列為變更交易方法，淘帝-KY（2929）停止買賣，台開（2841）列為變更交易方法，即打入全額交割股，英瑞-KY（1592）、億麗（2443）及誠創（3536）併案列為變更交易方法，首利（1471）恢復交易方法，新世紀（3383）及華冠（8101）採行分盤集合競價交易方式。

證交所表示，經形式審閱上市公司109年度財務報告之相關處理如下：

一、取消採行分盤集合競價交易方式，惟併案停止買賣及繼續列為變更交易方法：鈞泰之前因發生經營權異動且有營業範圍重大變更之情事，股票已停買，嗣查該公司再次發生經營權異動且異動前後一定期間有營業範圍重大變更，自4月7日起併案停止買賣。

另鈞泰最近期財務報告顯示，會計師出具已無繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告，且每股淨值已回到3元以上，自4月7日起取消分盤集合競價交易，惟尚有其他變更交易方法原因尚未消滅，故仍繼續列為變更交易方法。

二、停止買賣：淘帝鄉KY未依法令期限公告申報109年度財務報告，自4月7日起停止其上市有價證券之買賣。

三、變更交易方法：台開最近期財務報告顯示，會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告，自4月7日起列為變更交易方法。

四、併案列為變更交易方法：1.英瑞-KY及億麗經列為變更交易方法在案，嗣查該等公司最近期財務報告顯示，會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告，自4月7日起併案列為變更交易方法。

2.誠創已列為變更交易方法併採行分盤集合競價交易方式，嗣查該公司最近期財務報告顯示，會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告，自4月7日起併案列變更交易並併採行分盤集合競價交易方式。

五、恢復交易方法：首利其最近2期公告申報之財務報告淨值均逾3億元且每股淨直回到5元以上，原列為變更交易方法原因業已消滅，且無其他應列為變更交易方法情事，自4月7日起恢復交易方法。

六、採行分盤集合競價交易方式：新世紀及華冠之上市有價證券業經列為變更交易方法在案，最近期財務報告顯示，淨值已低於3元，自4月7日起併採行分盤集合競價交易方式。

(工商 )