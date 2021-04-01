華新科（2492）公告，600張庫藏股提前執行完畢，買回平均價格為251.84元，買回股數占公司已發行股數0.12％，原定在5月25日前執行完畢，但1日華新科公告，已提前買回600張庫藏股。

以華新科買回均價計算，600張庫藏股市值約當1.51億元，買回股份將轉讓給員工。

華新科原定本次庫藏股執行日期為3月26日~5月25日，但實際僅花七個交易日。

(工商 )