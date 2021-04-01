華新科600張庫藏股提前達陣 16:102021/04/01 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華新科（2492）公告，600張庫藏股提前執行完畢，買回平均價格為251.84元，買回股數占公司已發行股數0.12％，原定在5月25日前執行完畢，但1日華新科公告，已提前買回600張庫藏股。 以華新科買回均價計算，600張庫藏股市值約當1.51億元，買回股份將轉讓給員工。 華新科原定本次庫藏股執行日期為3月26日~5月25日，但實際僅花七個交易日。 【角頭槍殺」台南角頭「建文」出殯 250輛黑頭車加5000名兄弟送行 台積心築藝術季開展 聚焦女性藝術家 (工商 ) #華新科 #庫藏股 #執行 #買回 #原定 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 調查官藏數百萬 還辯岳母給的 04:102021/04/01 社會新聞 台積電領軍大漲15元收602元 台股收盤16571點再創新高 13:372021/04/01 財經 中市表揚58位績優社工 感謝專業付出 17:282021/04/01 寶島 張恒敗訴2次需還款近破億債務 法院曝鄭爽勝訴2關鍵 11:152021/04/01 娛樂 只在一個時間點吃糖！張韶涵靠3原則戒糖凍齡 09:232021/04/01 健康 許富凱攻蛋邀姊姊 笑拒Ella怕被脫光 04:102021/04/01 娛樂新聞 《造紙股》永豐餘走向專業經理人制 何家將退出董事會 17:402021/04/01 財經 張棟樑私生活畫面曝光 近距離接觸坦言緊張 12:532021/04/01 娛樂 張亞中》九二共識Plus還是Minus 11:432021/04/01 海納百川 《集中市場》外資轉買不愚人 三大法人買超174.31億元 15:242021/04/01 財經 美FCC促擴大防堵華為、中興設備 04:102021/04/01 國際大事 財經熱門新聞 長賜輪怎麼賠？長榮海運總座首度出面說明 - 財經 拜登新政策很有肉 謝金河看好2產業大反彈 - 財經 彰銀扯爆了！豬肉攤商存84萬被通知少10萬 金管會說重話 - 財經 - 工商 台股恐泡沫金融還能存股嗎 專家7字曝買點 - 財經 台股萬六恐泡沫快逃？謝金河：這2種股票吹出大泡泡 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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