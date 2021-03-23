獨／美中會談蔡政府率先喊話 羅智強：大象跳舞會踩死老鼠

英國著名史學家佛格森（Niall Ferguson）認為，若美國輸掉或不出手干預台海衝突，讓台灣落入中國大陸之手，美國不僅將完全失去在印太區域的統治地位，更會因後續影響，將全球霸權之位拱手讓給中國大陸，因為「得台灣者得天下」。

佛格森投書「彭博」（Bloomberg News）指出，雖然有人認為台灣地位相當於1914年的比利時或1939年的波蘭，即下一場世界大戰的發生地，但他表示，對美國來說，台灣更像是導致英國失去全球領導地位的蘇伊士運河；1956年時，英國在外交、經濟等壓力下，放棄對蘇伊士運河的軍事行動，最終導致該國海外殖民體系毀滅，也是帝國雄獅淪為「紙老虎」的轉捩點。

佛格森認為，不像當年美軍撤離越南僅造成少許影響，若美國輸掉或不出手干預台海衝突，讓台灣遭中國大陸佔領，不僅代表中國大陸突破第一島鏈的束縛，更代表被視為「新石油」製造聖地，即全球最大的積體電路（IC）製造商台積電，將落入中國大陸的手中，無疑將成為現代版「蘇伊士運河危機」，最終讓美國跌下神壇。

他也提到，美國為兼顧位於全球的利益，難以全力處理單一問題，但北京卻始終緊抓重點。1971年時任美國國家安全顧問季辛吉（Henry Kissinger）密訪中國大陸，希望促成時任美國總統尼克森（Richard Nixon）訪中、讓美國擺脫越戰，以及夥同北京向蘇聯施壓，以減緩核武軍備競賽等多項目標；而時任中國大陸國務院總理周恩來卻緊咬台灣問題，最終迫使季辛吉讓步，將台灣趕出聯合國。

這位曾獲《時代》雜誌（Time）評選為「全球最具影響力的100人」之一、在美國史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution）擔任資深研究員的史學家強調，時至今日，美國仍將心力分散在全球各處，難以聚焦；但北京仍專注於最重要的事，而這件事可能就是「得台灣者得天下」。

(中時新聞網)