美股收盤漲跌不一，科技股相對強勢；權值最大的台積電(2330)今天除息，盤中呈現貼息走勢，一度跌9元至602元，使得台股盤中跌逾百點至16200點之下，臨收盤台積電跌幅略減，且鴻海(2317)強勢撐盤，台股收跌97點至16215點，成交值3112億元。

台指期今日結算，台積電成壓盤重心，大型電子權值股如聯發科(2454)、日月光投控(3711)等偏弱，股王大立光(3008)收盤也僅持平。在鴻海集團股走強帶動下，台股早盤一度翻紅，最高站上16349點，最低下探至16166點，高低點差了逾180點。台股收盤強守16200點，在月線之上，但失守短期的5日均線。

新台幣同步走跌，中午，台幣兌美元為28.336元，新台幣貶值7.3分。亞股今早仍偏弱勢整理，日韓港陸股均小跌。

周二，台股上攻至16300點，但外資期現貨仍為偏空，今日有台指期結算與台積電除息，台股呈現高檔震盪。短線觀察重點在外資暫緩賣超態勢，將較有利台股信心回穩。

周二，市場觀望美國聯準會貨幣政策會議的決策結果，美債殖利率小幅反彈；科技股蘋果和微軟領漲，晶片股表現強勁，道瓊、標普終場微幅收黑，費城半導體指數漲1.26%；台股ADR小漲。

台積電今天除息，開盤612元，漲1元，但隨後股價翻黑，呈現貼息，也壓抑台股早盤上攻力道。

台積電今日除息小幅開高後壓回，持續壓抑指數，但鴻海集團強攻，鴻海盤中達128元，上漲5元，寫下逾十年新高。鴻家軍包括廣宇(2328)、建漢(3062)都有6%以上漲勢，正達(3149)攻漲停35.75元，乙盛-KY(5243)觸及漲停。

鴻海發展電動車題材續受到買盤青睞，集團股全數上攻，廣宇漲勢再起，鴻海成為帶領台股人氣之所在，與鴻海合作電動車之裕隆(2201)同步上攻。

台積電壓抑電子股指數，金融股也熄火，傳產航運的陽明(2609)、華航(2610)等續攻，成為多頭指標。

市場靜待美國聯準會(Fed)將要公布利率決議與發表談話。美東時間16日，美國聯準會開始為期兩天貨幣政策會議，隔天17日FED主席將會公布利率決議與發表政策聲明，成為外界關注的焦點。

(時報資訊)