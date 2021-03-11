道瓊指數創高，日韓及陸港股今天多頭氣勢強勁，台股也呈現開高走高，其中台積電(2330)重回600元關卡，收盤漲幅2％，穩住台股信心，也擺脫近期整理修正格局，加權股價指數終場收在16179.56點，上漲267.89點，漲幅1.68％，成交金額3269.17億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，美國勞工部公布2月整體消費者物價指數（CPI）較前月攀升0.4％，表現符合經濟學家預期，升幅雖然比1月的0.3％大；與去年同期相比則上升1.7％，雖為一年來最高，增幅也大於1月的1.4％，但卻未到通膨警戒區2％，且觀察大陸2月的消費者物價指數（CPI）出現年減0.2％，其中食品價格由漲轉降，影響CPI下降0.05％，並且觀察2月的生產者物價指數（PPI）則年增1.7％，漲幅比1月擴大1.4個百分點，也顯示通膨仍不重，基本面正持續改善中。

美元指數近期出現漲多回檔修正，但整體仍維持在月、季線之上，亞幣近期也出現跌深反彈，但月線壓力仍未克服，台幣本周貶值趨勢相對明顯，代表整體台股資金面減弱。

法人態度，外資與本土資金投信、政府基金近期在集中市場仍持續維持對作，外資在現貨市場3月以來仍是維持賣超，期貨淨空單水位也維持在高檔，雖然投信、政府基金持續加碼，但整體外資賣超金額遠大於本土法人的買超，法人近期偏向偏空，就資券的變化可發現，融資近期增加、融券也隨著回補潮明顯減少，整體籌碼也不利，短線雖然5日線止跌翻揚，且日KD指標出現交叉往上，但從資金、法人、籌碼、來看，指數高檔仍將面臨不小壓力。

(時報資訊)