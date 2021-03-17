美國、中國與歐盟有意扶植本土半導體產業發展，研調機構IC Insights認為，各國政府5年內每年至少要花費300億美元，才有機會趕上與台積電及三星的技術競賽。

IC Insights表示，隨著先進製程發展越來越昂貴，目前僅剩台積電（2330）、三星（Samsung）與英特爾（Intel）3家，其餘廠商都淡出先進半導體邏輯製程技術領域。

當中，又僅有台積電與三星能居領先地位，IC Insights指出，兩家公司都開始量產7奈米及5奈米，英特爾預計要到2022年才可能量產7奈米，屆時台積電與三星都已開始量產3奈米。

IC Insights表示，根據過去歷史來看，具最高資本支出水準的半導體廠，也是能夠生產最先進元件的公司。過去27年中，英特爾雖有25年位居前2大資本支出半導體廠，但2020年支出僅約三星的一半。

三星與台積電今年資本支出都將約280億美元，IC Insights預期，英特爾的支出可能再次遠低於三星的一半。

台積電是純晶圓代工廠，7奈米與5奈米需求非常強勁，2020年下半年占營收比重達47%，目前投資主要在擴增7奈米與5奈米產能。

台積電今年資本支出預計擴增到250億至280億美元規模，IC Insights估計，台積電平均單季資本支出將約69億美元，將較2020年第4季支出倍增。

IC Insights指出，台積電與三星今年資本支出合計將至少達555億美元，目前並無其他公司的支出能夠相提並論，預期台積電與三星可能在先進製程技術方面拉大與對手的距離。

歐盟、美國及中國政府都有意投資扶植本土半導體產業發展，至於能否趕上與台積電及三星的技術競賽，IC Insights認為，各國政府5年內每年至少要花費300億美元，才有成功機會。

IC Insights表示，中國即便有資金，但會受到貿易問題的阻礙，因為貿易問題禁止一些關鍵的製程設備銷到中國。

IC Insights指出，如果沒有其他半導體廠或政府採取迅速且果斷的行動，台積電及三星將在先進的半導體技術穩居世界領先地位，這些先進的技術將是未來所有高階消費、商業及軍事系統的基石。（編輯：黃瑞弘）1100317

(中央社)