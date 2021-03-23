美債殖利率再突破1.7%大關，導致金融市場隨之起伏，卻也同步讓國際資金對股票的布局也跟著選邊站。EPFR最新統計資料顯示，美股基金上周再度施展超級「吸金大法」，單周湧入530億美元，改寫今年2月初剛創下的歷史新高大量，不僅再次毫無懸念地連6周奪下全球股票吸金王霸主寶座，今年以來累計資金淨流入金額也順勢一舉突破1377億美元大關，為近10年來最大年度淨流入金額。

今晨美股受到美國公債殖利率拉回，3大指數收紅，其中又以科技股那斯達克率先勁揚，台積電(2330)ADR表現亮眼大漲3.55%、收117.18元。

摩根美國科技股型產品經理張致寧指出，全球主要國家加速疫苗施打，大幅降低傳染率，加上美國最新的1.9兆財政刺激方案，皆為全球經濟復甦增添動能，市場紛紛上調今年經濟與企業獲利前景。摩根證券預估2021年美國和新興市場的GDP成長分別來到6.2%和7.6%，兩地的企業獲利年增率也分別有31%和24.4%的高水準表現，帶動兩地相關股票基金的資金動能。上周美股基金爆出超過530億美元淨流入紀錄，為各區域基金之最，全年迄今以1377億美元的累計淨流入，成為今年全球股市的焦點。

張致寧分析，近期美國長期利率走高，主要是由景氣轉強帶動通膨預期所推升，展望未來美國通膨率仍有上揚的空間，也可能再持續推高長期利率。不過觀察目前美國就業率離勞動市場趨緊的80%仍有一段距離，較難以大幅推動薪資增長，因此通膨率要長期持續上揚應較不易。此外，強勁的景氣復甦預期與長期利率攀升也提高美元資產的吸引力，皆為近期美股基金增添投資吸引力，特別是與美國景氣連動度較高的類股。

(時報資訊)