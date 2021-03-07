109學年HBL高中籃球聯賽今天是整個賽季最後一天競爭，將進行男、女子組季軍戰及冠軍戰，上午首場女子組季軍戰北一女中、陽明高中之戰，副總統賴清德也蒞臨欣賞，透露自己終於如願到現場觀看熱血的HBL。

賴清德表示，自己小學、國中打棒球，高中、大學則打籃球，所以也很喜歡籃球，「其實也想了很久想進場看球，今天很高興終於如願，很榮幸和璞園籃球隊陳信安一起來看比賽，在球場充分感受球員追逐夢想的熱情。」

「在球場充分感受球員追逐夢想的熱情，在球場的拚勁多令人感動，這樣現場的感動絕對不是家裡看電視可以取代的，我也非常鼓勵大眾支持，同時也鼓勵大家多多進場支持球員。」賴清德這麼說。

對於台灣防疫有成，讓球迷可以進場欣賞熱血的高中籃球聯賽，賴清德補充，高中籃球聯賽遵守防疫規定，包括進場量體溫、用酒精消毒、禁止在場內飲食，所以大家不用擔心大家，可以開心進場看球支持球賽，也非常感謝著主辦單位的安排。

(中時 )