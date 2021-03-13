近期中國大陸大連海事局公布，解放軍於2月26日16時至3月7日16時在渤海海峽黃海北部，四點連線範圍內執行軍事任務。「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）推特指出，1架具有偵察彈道飛彈功能的美國空軍RC-135S電子偵察機，於3月5日凌晨5時在黃海的海、空域蒐集解放軍電子訊號資料及彈道目標。另在推特上以帳號liuming公布衛照情資，顯示當時正好有一艘解放軍潛艦從海中浮出，並發射飛彈。

美方長期對於中國大陸新型核動力彈道飛彈潛艦與潛射彈道飛彈研發特別關注，並曾於2018年、2019年先後透過情報衛星及監偵平台偵測到，解放軍海軍2次以032型（北約稱清級）傳統動力彈道飛彈潛艦、1次以094型（晉級）核動力彈道飛彈潛艦，在上述同樣的渤海附近海、空域，進行「巨浪-3」型潛射彈道飛彈試射任務。

然而，為何美方那麼關注中國大陸094型核動力彈道飛彈潛艦及「巨浪-3」型潛射彈道飛彈的研製與試射的成效，這是攸關大陸對於水下遠程核打擊能力是否已具備威懾美國本土能力。目前「巨浪-3」型的射程，已經由「巨浪-2」型的基本款射程7000公里，升級到美方研判的12000公里。也就是說，094型核動力彈道飛彈潛艦，在黃海或在西太平洋臨第一島鏈之海域水下，發射「巨浪-3」型潛射彈道飛彈，已能達到美國本土，比原先到達第二島鏈還遠很多，也更具核威脅力。而且更令西方國家關注的是，「巨浪-3」型能攜帶多枚核彈頭，破壞與殺傷力也更強。

中國大陸現在雖有國產航母3艘，並已成軍，然海軍裝備的發展，仍沿用前蘇聯海軍所運用具遠海作戰之核潛艦的長時間水下活動與匿蹤性，建構強大的水下打擊能力來對抗美國航母戰鬥群。只是中國大陸因核動力潛艦發展時間長，關鍵技術取得不易，迄今仍落後美國30年之久，故專注於組建時間短、可產生近海威懾力量的傳統動力潛艦發展，在這方面已經取得成果，並可外銷泰國與巴基斯坦等國。

Google Earth於今年1月20日公布衛星照片，將中國大陸隸屬南部戰區海軍海南亞龍灣第二核潛艦基地部署的3艘094型核動力彈道飛彈潛艦（總計6艘，其中5艘部署南部戰區、僅1艘部署北部戰區），以及2艘093型核動力攻擊潛艦、1艘093G型核動力攻擊潛艦、1艘091型核動力攻擊潛艦，移往榆林基地。這種作法，可明顯看出中國大陸在核動力潛艦的數量發展上已有所增益，但對於潛射彈道飛彈的研製質量與量產仍有待評估。而美方則是故意誇大大陸的威脅，特別強調其戰略嚇阻能力。

大陸的核潛艦數量，則較以往增加，這是為了因應近期美國主導「印太戰略」的發展，特別聯合日、印、澳、法、英、德於印度洋、南海、西太平洋，舉行聯合演習，並藉口所謂的「航行自由」之名，以挑戰中國大陸南海與東海島礁的主權。這也是值得吾人繼續關注的重大議題。

（作者陸文浩為中國文化大學國發所博士候選人，周陽山為中國文化大學教授）