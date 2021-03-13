Joel Embiid heads to the locker room after landing awkwardly on his knee



Prayers up 🙏 pic.twitter.com/6APvglRBmD — Bleacher Report (@BleacherReport) March 13, 2021

身為東區龍頭的七六人，最不想看到的場景還是出現！儘管七六人明星中鋒恩比德13日宣告結束隔離復出，卻在第3節一記灌籃後落地造成左膝蓋扭傷，只好無奈提前退場治療，就算七六人最後以127比101痛宰巫師，恐怕他們全隊也高興不了。

恩比德先前跟隊友班西蒙斯攜手前往亞特蘭大出席全明星賽，卻在賽前突然因為兩人的私人理髮師確診新冠病毒，只好同時宣告退出全明星賽，且必須接受隔離，當時恩比德還發推怒罵聯盟防疫規定太過嚴格，卻只能乖乖返回費城隔離。

好不容易等到今天賽前，七六人確定恩比德將可上場，沒想到打到第3節還剩6分20秒，他接獲隊友托必亞斯哈里斯的妙傳，直接切入籃下單臂爆扣，落下時卻不小心扭傷左膝倒地，不幸中的大幸是，恩比德還能憑藉自己力量走回休息室。

接下來只能等待恩比德檢查過後的傷勢報告，才能確認他要缺席多久時間，不過恩比德傷退前仍拿全隊最高23分，外加7籃板、3助攻、2火鍋，米爾頓與寇克馬茲各有18分，哈里斯與塞斯柯瑞各有14分；巫師以韋斯布魯克25分最高。

(中時 )